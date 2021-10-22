МО МВД России «Татарский» приглашает на службу в полицию граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 40 лет на службу в органах внутренних дел.

Служба в МВД это:

- Стабильная и достойная заработная плата

- Компенсация проезда в месту отдыха и обратно

- Полное медицинское обеспечение

- Льготные условия при постановке в очередь детей сотрудников для предоставления мест в организациях дошкольного образования

- Отпуск от 40 дней и более

- Компенсация за найм жилого помещения, предоставление служебного жилья

- Получение первого высшего образования в ВУЗ системы МВД (предоставление дополнительных отпусков для сдачи учебных сессий)

- Возможность получения единовременнои социальнои выплаты для приобретения (строительства) собственного жилья

- Бесплатные ведомственные санатории в Крыму и Краснодарском крае

- Кредитование на льготных условиях в банках партнёрах

- Возможность карьерного роста

- Выход на пенсию через 20 лет службы (служба в ВС РФ входит в выслугу лет)

По вопросам трудоустройства обращаться в МО МВД России «Татарский» по адресу: г. Татарск, ул. Закриевского, 47.

Телефоны в Татарске: 2-10-10; 2-10-50.