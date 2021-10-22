МО МВД России «Татарский» приглашает на службу в полицию граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 40 лет на службу в органах внутренних дел.
Служба в МВД это:
- Стабильная и достойная заработная плата
- Компенсация проезда в месту отдыха и обратно
- Полное медицинское обеспечение
- Льготные условия при постановке в очередь детей сотрудников для предоставления мест в организациях дошкольного образования
- Отпуск от 40 дней и более
- Компенсация за найм жилого помещения, предоставление служебного жилья
- Получение первого высшего образования в ВУЗ системы МВД (предоставление дополнительных отпусков для сдачи учебных сессий)
- Возможность получения единовременнои социальнои выплаты для приобретения (строительства) собственного жилья
- Бесплатные ведомственные санатории в Крыму и Краснодарском крае
- Кредитование на льготных условиях в банках партнёрах
- Возможность карьерного роста
- Выход на пенсию через 20 лет службы (служба в ВС РФ входит в выслугу лет)
По вопросам трудоустройства обращаться в МО МВД России «Татарский» по адресу: г. Татарск, ул. Закриевского, 47.
Телефоны в Татарске: 2-10-10; 2-10-50.