Уважаемые автовладельцы!

3 РО 2 МОЭТН и РАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области (г. Татарск, ул. Закриевского, д.128А), предлагает Вам воспользоваться возможностью получения государственных услуг в электронном виде через интернет-портал www.gosuslugi.ru. Наибольшее число граждан ежедневно обращаются в Госавтоинспекцию по вопросам регистрации транспорта. Для получения выбранной услуги необходимо лишь последовательно заполнить электронную форму и выбрать удобные дату и время посещения нашего подразделения. Кроме того, на сайте реализована возможность оплаты госпошлины с помощью банковской карты, электронного кошелька или мобильного телефона. При совершении электронного платежа на портале гражданам предоставляется скидка в размере 30% от размера пошлины. Таким образом, Вам останется только приехать к назначенному времени и обратиться в регистрационное окно. После проведения сверки номерных агрегатов транспортного средства вне очереди и передачи госинспектору полного пакета документов, Вас пригласят для получения новых документов о регистрации Вашего транспортного средства.

График приема граждан 3РО 2 МОЭТН и РАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области: вторник и четверг - с 9 до 18 часов, в пятницу – с 9 до 17 часов (обед с 13 до 14 часов), в субботу – с 8 до 15 часов (обед с 12 до 13 часов. Телефон для справок и консультаций 8 (383 64) 25-377.

Уважаемые граждане! В целях необходимости принятия дополнительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в условиях усложняющейся эпидемиологической ситуации при посещении регистрационного подразделения просим вас соблюдать масочный режим и социальную дистанцию 1,5 метра. Лица с явными признаками ОРВИ и повышенной температурой тела в помещение допускаться не будут.