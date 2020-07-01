Проблема трудоустройства инвалидов – одна из самых значимых в социальной сфере, наряду с пенсиями и пособиями. По информации Управления Пенсионного фонда по Новосибирской области, в Татарском районе проживает свыше тысячи граждан трудоспособного возраста с инвалидностью, из них лишь 20% осуществляют трудовую деятельность.

Для решения поставленных на государственном уровне задач по обеспечению максимального привлечения инвалидов к трудовой деятельности специалисты ГКУ НСО ЦЗН г. Татарска постоянно используют новые формы работы для более качественной помощи гражданам с ограниченными возможностями здоровья. Ведь человек, имеющий инвалидность, может и должен быть конкурентоспособным на рынке труда, получить возможность зарабатывать деньги, содержать семью, делать служебную карьеру.

Один из наиболее эффективных методов трудоустройства инвалидов – квотирование рабочих мест. Квотирование рабочих мест для трудоустройства инвалидов на предприятиях Татарского района осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Новосибирской области от 21.10.2013 № 456-п «О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов в Новосибирской области» и позволяет решить одну из приоритетных задач государственной политики содействия занятости населения – обеспечение занятости инвалидов и создание необходимых условий для их профессиональной реабилитации. В ходе проводимой работы возникает ряд проблем, основными из которых является отсутствие у граждан с ограниченными возможностями образования и пассивность в вопросах социальной адаптации, а также нежелание работодателей принимать инвалида из опасения, что состояние здоровья не позволит ему полноценно трудиться. Для решения этих вопросов проводится разъяснительная, информационная и консультационная работа, как с работодателями, не выполняющими установленную квоту, так и с инвалидами.

В качестве положительного примера можно привести Татарскую дистанцию пути, где специально создали три рабочих места в счет установленной квоты для приема на работу инвалидов по профессиям «Оператор ЭВМ» и «Распределитель работ». Благодаря проделанной работе, специалистам центра занятости удалось трудоустроить в данную организацию три человека.





В должности «Распределитель работ» успешно трудится Евгений Сергеевич Б., а в должности «Оператор ЭВМ» Елена Сергеевна К. Именно участие в программе содействия занятости населения дает понять инвалидам, что они способные и обязательно добьются успеха в профессии и конечно, накладывает на них и определенную ответственность. Полученная работа для этих ребят - это не просто вакансия, стажировка или подработка - это старт всей профессиональной карьеры. От того, каким будет этот старт, зависит их успех в будущем.

Ещё одним из мероприятий по содействию занятости граждан с ограниченными возможностями здоровья является проект «Успешный старт». Принять участие в проекте могут незанятые инвалиды молодого возраста. С начала 2020 г. участниками программы «Успешный старт» при содействии ГКУ НСО ЦЗН г. Татарска стали четыре инвалида, трудоустроенные в организации г. Татарска и Татарского района по профессиям: машинист по стирке и ремонту спецодежды, подсобный рабочий, дворник, рабочий зеленого хозяйства.

Следует отметить, что работодатели, трудоустроившие инвалидов, на личном примере убедились в том, что эта категория граждан ответственно подходит к своим обязанностям, хорошо справляются с работой, требующей внимательности и сосредоточенности, а это ценные качества.

Повышение занятости инвалидов – неотъемлемая часть повышения уровня жизни населения в каждом муниципальном образовании. Поэтому наши усилия будут иметь смысл, если изменится отношение работодателей к вопросу повышения занятости инвалидов. Надеемся, что благодаря совместным усилиям всех заинтересованных сторон инвалиды, желающие работать, найдут себя на рынке труда.

Призываем работодателей уделить повышенное внимание вопросу трудоустройства граждан с ограниченными возможностями, проявить социальную ответственность и выполнить требования действующего законодательства!

Мария Ухань, ведущий инспектор ГКУ НСО ЦЗН г. Татарска