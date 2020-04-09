Сезон квартирных краж. Вневедомственная охрана Росгвардии по Новосибирской области расскажет, как уберечь свое имущество от воров.

Преступлениями имущественного характера, с которыми чаще всего сталкиваются граждане, являются квартирные кражи. Наибольшее число квартирных краж в прошедшем году было зафиксировано в Октябрьском, Ленинском, Кировском, Калининском и Дзержинском районах. Чаще всего от таких преступных посягательств страдают жители жилмассивов: Ботанический, МЖК, Плехановский, Родники, Снегири, Станиславский, Западный и Юго-Западный. Как показывает статистика, на весенне-осенний период приходится более 52% краж.

Значительная часть краж совершается без предварительной подготовки в отсутствии жильцов.

– Вор может несколько дней наблюдать за жильем. Он обращает внимание на переполненный почтовый ящик – значит, людей нет дома. Либо в течение нескольких дней в квартире по вечерам не горит свет, что явно свидетельствует об отсутствии хозяев, – рассказывает начальник Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Новосибирской области полковник полиции Ровшан Курбанов.





Предметами преступного посягательства являются сотовые телефоны, компьютеры, золотые изделия, деньги, дорогостоящая аудио-видео техника. Как правило, преступники стремятся брать малогабаритные вещи: цифровые фотоаппараты, видеокамеры, ноутбуки, мониторы.





Воры стараются быстро избавиться от предметов и ценностей, уличающих их в преступлении и сбывают похищенное имущество на вещевых рынках перекупщикам, продавцам коммерческих киосков, на микрорынках и т.д. В большинстве случаев преступники сбывают похищенные ценности самостоятельно, и примерно 20 % – через других лиц и 10 % – преподносят в качестве подарка или уплаты долга. Треть краж совершается с целью получения денег для приобретения наркотиков или передачи похищенного для их получения.





Сегодня из общего количества квартирных краж с проникновением, совершенных в условиях неочевидности, в областном центре в текущем году по способу их совершения преобладает проникновение путем отжатия окна или двери балкона – 171 факт, путем подбора ключа к механизму замка – 158 фактов. Кроме этого, определены иные виды проникновения:

- поворотом механизма замка входной двери – 14;

- вышибанием или взломом дверных запоров – 20;

- иным способом – 125.

К наиболее простым и в тоже время действенным способам профилактики квартирных краж, в случае длительного отсутствия (убытия на дачу, в отпуск, командировку) не стоит распространяться малознакомым лицам о своем отъезде. При этом соседей, с которыми поддерживаются хорошие отношения, необходимо попросить обращать внимание на целостность дверей квартиры, оставить контактные телефоны, куда можно позвонить в случае необходимости.





Отдельно необходимо остановиться на действиях граждан при совершении у них квартирной кражи. Как правило, при обнаружении открытой двери, окна, незаконном проникновении в квартиру потерпевшие заходят в квартиру с целью установления, что было похищено, при этом уничтожаются все следы которые оставил преступник при совершении преступления (отпечатки следов пальцев рук, обуви, микрочастицы). Зачастую бывают случаи, когда к приезду полиции потерпевшие наводили порядок в квартире, раскладывали вещи на свои места, мыли пол, при этом полностью уничтожая оставленные улики. В связи с чем необходимо, чтобы при обнаружении факта кражи граждане не заходили в свою квартиру, а дожидались прибытия следственно-оперативной группы. Если же зашли в квартиру и обнаружили кражу, то надо выйти из квартиры по своим следам и незамедлительно вызвать сотрудников полиции.

– Самый популярный метод квартирных краж – это взлом замков и отжимание окон, – говорит Ровшан Курбанов. – Поэтому гражданам, которые живут на первом и последнем этажах, желательно установить решетки на окна. Неплохо, если на двери будет два замка, причем разной конструкции – чтобы сложнее было подобрать ключ. Лучше, чтобы дверей было две. Но самый оптимальный вариант, гарантирующий безопасность – охранная сигнализация.

На сегодняшний день на территории Новосибирска и Новосибирской области силами вневедомственной охраны Росгвардии охраняется более 31000 квартир и 1700 гаражей, коттеджей, свыше 8500 объектов юридических лиц. Значительное внимание в повседневной деятельности вневедомственной охраны Росгвардии уделяется охране общественного порядка в зонах постов и на маршрутах патрулирования. Ежесуточно на улицах города Новосибирска и Новосибирской области несут службу более 130 экипажей групп задержания.

Для того, чтобы поставить квартиру, коттедж, дом или гараж на пультовую охрану, необходимо обратиться с заявлением в территориальный отдел вневедомственной охраны Росгвардии, высказать свои пожелания по виду охраны. Специалисты помогут подобрать комплекс технических средств, сделают предварительный сметный расчет.

Примерная стоимость однокомнатной квартиры при минимальной блокировке помещения - от 14 тысяч рублей. При полной блокировке однокомнатной квартиры стоимость будет составлять от 20 тысяч рублей. Ежемесячная абонентская плата по централизованной охране квартиры составляет 417 рублей в г. Новосибирске и 300 рублей в области.

Чтобы не угодить в печальную статистику в качестве пострадавшего от квартирной кражи, всегда помните о простых правилах:

– уходя из квартиры, закрывайте окна, форточки, балконные двери.

– при отсутствии сторожей, но при наличии домофона, не оставляйте входную дверь открытой и не открывайте ее незнакомым;

– дрессированная собака - хорошее средство охраны как в квартире, так и на улице;

– не делитесь с посторонними планами по проведению отпуска, в том числе и в социальных сетях.

– для гарантии безопасности обратитесь к профессионалам – сотрудникам вневедомственной охраны.

Охраняемые объекты, квартиры и места хранения имущества граждан обладают наивысшим приоритетом для групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии, и при получении сигнала тревоги экипаж немедленно прибудет на объект в течение 3 минут. Главное, что нужно учитывать, задержание и досмотр преступников входят в полномочия только сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии и сотрудников МВД.

Подробнее про установку охранной сигнализации, а также другой информации об услугах вневедомственной охраны Росгвардии по Новосибирской области можно узнать по телефону:

316-03-20, 316-03-19, а также на официальном сайте www.uvo-novosib.ru.