Начиная с 1 сентября 2013 года возврат прав после лишения подразумевает обязательную сдачу экзамена на знание правил дорожного движения. Начать сдавать теоретический экзамен ПДД водитель может после того, как пройдет половина срока лишения прав. С 20 октября 2018 г. сдать теорию можно только по месту исполнения постановления о лишении, т.е. в подразделении, в которое были сданы права. Так же для возврата водительских прав требуется оплатить все штрафы ГИБДД, полученные водителем.
Документы для возврата прав: заявление на выдачу ВУ, паспорт, медсправка, экзаменационный лист, документы об оплате (квитанция об оплате или постановление об окончании исполнительного производства из службы судебных приставов).
Необязательно забирать водительское удостоверение именно в тот день, когда закончился срок лишения. Максимальный срок хранения документов строго оговорен КоАП РФ и составляет 3 года. После этого водительское удостоверение подлежит уничтожению. Данный срок начинает отсчитываться после завершения срока лишения. Досрочный возврат невозможен.
Отдел ГИБДД МО МВД «Татарский»