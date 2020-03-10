Возврат водительских прав происходит в подразделении ГИБДД по месту исполнения постановления суда. Как правило, это тоже подразделение, где и хранится удостоверение. Однако при желании водитель может забрать права и в другом подразделении (по месту проживания). Для этого следует подать соответствующее заявление в ГИБДД не позднее, чем за 30 дней до окончания срока лишения в письменной форме (заказным письмом). В заявлении следует указать подразделение ГАИ, в которое нужно переслать удостоверение.

Начиная с 1 сентября 2013 года возврат прав после лишения подразумевает обязательную сдачу экзамена на знание правил дорожного движения. Начать сдавать теоретический экзамен ПДД водитель может после того, как пройдет половина срока лишения прав. С 20 октября 2018 г. сдать теорию можно только по месту исполнения постановления о лишении, т.е. в подразделении, в которое были сданы права. Так же для возврата водительских прав требуется оплатить все штрафы ГИБДД, полученные водителем.

Документы для возврата прав: заявление на выдачу ВУ, паспорт, медсправка, экзаменационный лист, документы об оплате (квитанция об оплате или постановление об окончании исполнительного производства из службы судебных приставов).

Необязательно забирать водительское удостоверение именно в тот день, когда закончился срок лишения. Максимальный срок хранения документов строго оговорен КоАП РФ и составляет 3 года. После этого водительское удостоверение подлежит уничтожению. Данный срок начинает отсчитываться после завершения срока лишения. Досрочный возврат невозможен.

Отдел ГИБДД МО МВД «Татарский»