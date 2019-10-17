Цикл из 10 мастер-классов «Эффективные модели ведения бизнеса малого предпринимательства в сельской местности» проводит автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образование профессионального образования «Центр делового обучения «Сфера» в рамках государственной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области». Заказчиком данного учебного мероприятия (в дальнейшем - мероприятие) является Государственное унитарное предприятие Новосибирской области «Новосибирский областной центр развития промышленности и предпринимательства» (ГУП НСО НЦРПП).

Мероприятие проводится для собственников, руководителей и представителей субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирской области(СМиСП. Оно содержит в себе 10 мастер-классов, каждый из которые будет проводиться в своём районном центре Новосибирской области, а так же в г. Новосибирске. Локация мест проведения выбрана таким образом, что бы в большинство мест проведения могли приезжать предприниматели из соседних районных и городских муниципальных образований.

Мероприятие в первую очередь полезно для предпринимателей из сельской местности, но так же полезно и городским предпринимателям, которые планируют открывать бизнес в сельской местности. В обучении будут участвовать не менее 350 представителей СМиСП. Кроме этого, к участию в мероприятии приглашаются граждане, которые только планируют открывать свой бизнес в сельской местности.

Каждый мастер-класс более чем 9 актуальных для развития бизнеса тем: начиная от стратегического анализа и выбора стратегий развития, и заканчивая повышением личной эффективности предпринимателей. Будут рассматриваться как заранее заготовленные примеры, так и примеры самих участников мероприятия.

В ходе обучения будет налажен живой диалог с участниками, будут дискуссии и консультации.

Спикерами мероприятия будут опытные бизнес-тренеры, которые сами прошли путь предпринимателей. Кроме этого, в качестве выступающих будут приглашаться организации, которые способны оказывать предпринимателям разностороннюю помощь в развитии бизнес: кредитные организации, консалтинговые и бухгалтерские компании, IT-компании и другие.

В ходе мероприятия его участники рассмотрят в теории и на практике все аспекты развития бизнеса в сельской местности, найдут новые бизнес-идеи и обретут новых деловых партнёров.

Мастер-класс в Татарске для предпринимателей района будет проходить 22 октября с 10.00 по адресу: Татарск, ул. Ленина, 98(Здание ИМЦ)

Для подачи заявок на участие в Мероприятии нужно обратиться в Центр делового обучения « Сфера» к руководителю Мероприятия по электронной почте : [email protected] или по телефону 8-913-787-60-67. Руководитель мероприятия - Василий Пельц.