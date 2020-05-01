Если тебе не нарвятся негативные нытики

Т-щ Наташа Ротенберг к Первомаю написала для сознательных расейских трудящихся отличный мотивирующий текст.
Прям вот без шуток - великолепный текст.
Прям
вспомнились ленинские похвалы в адрес Чернышевского. Умел, мол, Николай
Гаврилович столь хитро революционную мысль в обычном тексте спрятать,
что даже ушлые царские цензоры не могли докопаться.
Тут у нас почти
то же самое. Подрывные и чрезвычайно опасные для класса эксплуататоров
идеи так умело замаскированы под типичнейший "высер" типичнейшей
богатенькой ТП - комар носу не подточит! Вроде бы, очередная возомнившая
о себе "эскортница" не то бредит, не то попросту издевается над
беднотой. Ан нет, первое впечатление обманчиво!
На самом деле, т-щ Наташа Ротенберг правильные вещи советует.
Нужно не подстраиваться под эксплуататорский строй, а подкапываться
!
Нужно не ждать милостей от "господина работодателя", а брать эти
милости силой. Нужно менять не место работы, а ЖИЗНЬ. (Ну, то есть весь
общественно-экономический строй. Просто т-щ Наташа не имеет возможности
называть вещи своими именами. Но она очень старается сделать свои намёки
как можно более прозрачными.)
Конечно, всегда найдутся
негативные нытики-оппортунисты, которые будут стараться и тебя в болото
оппортунизма стащить. Мол, революция не нужна, улучшить наше положение
можно всякими там выборами-реформами, бла-бла-бла... И многие товар
ищи, я
знаю, ради ложного "единства" готовы снисходительно оппортунизм
терпеть. А вот т-щ Наташа советует - решительно с нытиками
размежеваться, изгнать их из своей ортодоксально-марксистской компании. И
вечно живой Ильич этот совет всецело одобряет.
Буржуи и их
наёмники-головорезы станут преследовать тебя за твои убеждения. Что
же... Если ты решился стать настоящим революционером - будь готов годами
скитаться по "явкам" и менять место жительства при первой же угрозе.
Т-щ Наташа учит, что настоящий революционер к смене места проживания
должен относиться философски, как к рутине. Т-щ Наташа знает, что мещане
и филистеры позорные её не поймут, начнут над этим высказыванием
издеваться. Ну, а нормальные марксисты скажут: "Правильно, Натаха!
Всё верно раскидала. Надо уж определиться - домашний уют тебя больше
привлекает, либо революционная романтика. Наслаждаться сразу и первым, и
вторым - не получится, можно не надеяться даже
".
Ну и финал - прекрасен! Ведь тысячу раз верно! Надо не ныть, сидя на диване, а вставать и менять то, что тебя не устраивает.
Вот
нас, марксистов, "не устраивает" в современном Опчестве следующее:
частная собственность, товар
но-денежные отношения и эксплуатация
человека человеком. Значит, мы должны бороться со всеми этими нехорошими
вещами до победного конца. Хотя т-щ Наташа правильно предупреждает:
некоторых из нас ждёт не только преследование со стороны полицаев, но и
разрыв отношений с близкими и даже с родственниками. Но настоящий
Революционер и это тоже перетерпит. Всё ради Революции!
Молодец,
товар
ищ Наташа! Так держать! И дельно, что она эзопов язык освоила, а не
призывает к Революции открытым текстом. Нам всем, товар
ищи дорогие,
неплохо бы этот язык освоить. А то наш поезд "РФ" потихонечку отъехал от
станции "Полицейское государство" и неуклонно движется к следующей
остановке: станции "Фашизм". Скоро наши идеи можно будет только методом
т-ща Ротенберг продвигать.
На этой не очень позитивной ноте -
стопЭ. Поздравляю читателей с Днём Международной Солидарности
Трудящихся. Празднуйте, товар
ищи дорогие. И не забывайте завет т-ща
Ротенберг: "Борись за свои идеалы, даже если весь мир встанет против тебя!
"