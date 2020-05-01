Если тебе не нарвятся негативные нытики

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remi_meisner
May 1st, 11:52
Т-щ Наташа Ротенберг к Первомаю написала для сознательных расейских трудящихся отличный мотивирующий текст.
Прям вот без шуток - великолепный текст.

Прям вспомнились ленинские похвалы в адрес Чернышевского. Умел, мол, Николай Гаврилович столь хитро революционную мысль в обычном тексте спрятать, что даже ушлые царские цензоры не могли докопаться.
Тут у нас почти то же самое. Подрывные и чрезвычайно опасные для класса эксплуататоров идеи так умело замаскированы под типичнейший "высер" типичнейшей богатенькой ТП - комар носу не подточит! Вроде бы, очередная возомнившая о себе "эскортница" не то бредит, не то попросту издевается над беднотой. Ан нет, первое впечатление обманчиво!
На самом деле, т-щ Наташа Ротенберг правильные вещи советует.
Нужно не подстраиваться под эксплуататорский строй, а подкапываться! Нужно не ждать милостей от "господина работодателя", а брать эти милости силой. Нужно менять не место работы, а ЖИЗНЬ. (Ну, то есть весь общественно-экономический строй. Просто т-щ Наташа не имеет возможности называть вещи своими именами. Но она очень старается сделать свои намёки как можно более прозрачными.)
Конечно, всегда найдутся негативные нытики-оппортунисты, которые будут стараться и тебя в болото оппортунизма стащить. Мол, революция не нужна, улучшить наше положение можно всякими там выборами-реформами, бла-бла-бла... И многие товарищи, я знаю, ради ложного "единства" готовы снисходительно оппортунизм терпеть. А вот т-щ Наташа советует - решительно с нытиками размежеваться, изгнать их из своей ортодоксально-марксистской компании. И вечно живой Ильич этот совет всецело одобряет.
Буржуи и их наёмники-головорезы станут преследовать тебя за твои убеждения. Что же... Если ты решился стать настоящим революционером - будь готов годами скитаться по "явкам" и менять место жительства при первой же угрозе. Т-щ Наташа учит, что настоящий революционер к смене места проживания должен относиться философски, как к рутине. Т-щ Наташа знает, что мещане и филистеры позорные её не поймут, начнут над этим высказыванием издеваться. Ну, а нормальные марксисты скажут: "Правильно, Натаха! Всё верно раскидала. Надо уж определиться - домашний уют тебя больше привлекает, либо революционная романтика. Наслаждаться сразу и первым, и вторым - не получится, можно не надеяться даже".

Ну и финал - прекрасен! Ведь тысячу раз верно! Надо не ныть, сидя на диване, а вставать и менять то, что тебя не устраивает.
Вот нас, марксистов, "не устраивает" в современном Опчестве следующее: частная собственность, товарно-денежные отношения и эксплуатация человека человеком. Значит, мы должны бороться со всеми этими нехорошими вещами до победного конца. Хотя т-щ Наташа правильно предупреждает: некоторых из нас ждёт не только преследование со стороны полицаев, но и разрыв отношений с близкими и даже с родственниками. Но настоящий Революционер и это тоже перетерпит. Всё ради Революции!
Молодец, товарищ Наташа! Так держать! И дельно, что она эзопов язык освоила, а не призывает к Революции открытым текстом. Нам всем, товарищи дорогие, неплохо бы этот язык освоить. А то наш поезд "РФ" потихонечку отъехал от станции "Полицейское государство" и неуклонно движется к следующей остановке: станции "Фашизм". Скоро наши идеи можно будет только методом т-ща Ротенберг продвигать.
На этой не очень позитивной ноте - стопЭ. Поздравляю читателей с Днём Международной Солидарности Трудящихся. Празднуйте, товарищи дорогие. И не забывайте завет т-ща Ротенберг: "Борись за свои идеалы, даже если весь мир встанет против тебя!"
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