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Солженицынские чтения
| 12:57
zhenya
62
&t=7s
Аудио и текст здесь
https://www.oper.ru/news/read.php?t=1051621896
О том, как не надо поминать усопших
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Сколько 500 плюс 50?
140
Владимир31
около 5 дней назад
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Всем привет.
ТипЮрист
около 3 недель назад
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По закону, если среднесуточная температура меньше +8 5дней,дают отопление. Кроме середины лета, закон действует всегда! Мы мерзнем..
Елена
около 1 месяцев назад
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Почему дома топят выборочно? По закону должны топить, холода же! П.С: 8 было здорово, глупости говорите
Анатолий
около 1 месяцев назад
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Задолбали о дк говорить! Работают люди и молодцы. Все шаблонно, ниче нового. На 9 уж точно, 8 не был. Зато есть куда сходить
Омич
около 1 месяцев назад
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@Кулик
если вы глуповат, то не показывали бы хотьхор не надоел еще? Зрители выходили в восторге – вот реальная оценка
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