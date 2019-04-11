Из архива программы "А"

Видеозапись концерта группы «Пикник» на Шаболовке в 1993 году. Формально концерт можно назвать презентацией студийного альбома «Харакири», релиз которого состоялся в 1992 году. Эдмунд Шклярский считает эту работу одной из лучших в дискографии возглавляемого им коллектива.

Концерт группы «Сектор Газа», показанный в эфире «Программы А», состоялся в 1991 году. Это был первый показ полноценного выступления культовой команды в эфире. Хронометраж видеоверсии концерта составил всего 20 минут.

