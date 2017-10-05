СК завел уголовное дело на главу Татарска

Глава города Татарск Новосибирской области Александр Шведов подозревается в халатности, в его отношении возбуждено уголовное дело. По данным Сибкрай.ru, чиновник попал под уголовное преследование из-за строительства жилого дома с квартирами для переселенцев их ветхого и аварийного жилья. О возбуждении уголовного дела о халатности в отношении главы Татарска Александра Шведова Сибкрай.ru сообщил собственный источник в правоохранительных органах. По его данным, Шведова подозревают в халатности, допущенной при строительстве дома №29 по улице Интернациональная. Возведением дома по муниципальному контракту занималась компания ООО «Пять звезд», администрация Татарска выступала в качестве участника долевого строительства. В общей сложности муниципалитет вложился в 33 квартиры в многоквартирном доме. По условиям контракта, застройщик должен был получить разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома не позднее 31 декабря 2016 года. «Муниципальные» квартиры должны были позднее получить переселенцы из ветхого и аварийного жилья. По данным источника Сибкрай.ru, застройщик не исполнил в срок взятые на себя обязательства. Между тем, администрация города Татарска выдала ООО «Пять звезд» разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, а также подписала акты приема-передачи 33 квартир, объектов долевого строительства. Следствием предполагается, что в результате незаконных действий главы города муниципалитету был причинен ущерб в размере почти 4,5 миллиона рублей, также были нарушены интересы 33 семей, которые имеют право на расселение из аварийного жилья. Уголовное дело в отношении Александра Шведова будет расследовать Следственный комитет. Между тем, в региональном следственном управлении ведомства комментировать эту информацию отказались. «Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть», – сообщил представитель управления Следственного комитета по Новосибирской области Алексей Максименко. Отметим, что за последнее время еще несколько руководящих чиновников из органов местного самоуправления стали фигурантами уголовных дел. В конце августа под уголовное преследование попал сити-менеджер Барабинска Максим Овсянников. Чиновника также подозревают в халатности, которая повлекла за собой «причинение особо крупного ущерба и существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства». Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Овсянникова послужило ненадлежащее распоряжение денежными средствами, выделенными по областной программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Согласно материалам дела, подрядчик фактически не выполнил условия контракта, однако сити-менеджер согласовывал оплату работ в течение трех лет – сумма превысила 37 миллионов рублей. Ранее уголовное дело о халатности завели в отношении руководителя Купинского района Новосибирской области Владимира Шубникова. Дело также связано со строительством жилья для определенной категории граждан. Правда, в этом случае речь идет не о переселенцах из ветхого и аварийного жилья, а о квартирах для детей-сирот. Подрядчик также не исполнил обязательства, а районная администрация оплатила его работы. Материалы уже были переданы в суд.

Источник: http://sibkray.ru/news/1/901804/