НАШИ ИХНИЕ ВРАЧИ

«Наши за рубежом: 33-летний Мелис из Узгена, работающий в России, является единственным специалистом по ЭхоКГ сердца и ежегодно делает более 300 операций

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«…Мелис Толтоев в эксклюзивном интервью агентству "Кабар" рассказал о своей деятельности в сфере медицины, о достижениях и планах на будущее. Отметим, что врач из Кыргызстана номинирован на звание "Доктор года" в Новосибирской области. М.Толтоев работает в Татарской районной больнице имени 70-летия Новосибирской области старшим ординатором-хирургом с 2012 года..

- Здравствуйте, Мелис Мукашбекович. Расскажите о себе, откуда вы?

- Я родился в Узгене в 1984 году….

- Ваши планы на будущее?

- Защитить докторскую работу, а еще когда-нибудь переехать в Ош или Бишкек, в общем, на родину и внести свой вклад в развитие медицины в Кыргызстане.

- Спасибо за интересную беседу, желаем, чтобы ваши планы на будущее непременно сбылись.

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Благодаря высокопрофессиональной управленческой работе депутата Совета депутатов Татарского района, члена политсовета отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Татарского района, главного врача Государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Татарская центральная районная больница имени 70-летия Новосибирской области» Евгения Николаевича Пендюка в руководимой им больнице работает известный в кишлаках, аулах и сёлах нескольких государств, в недалёком будущем лидер медицины Кыргызстана Мелис Мукашбекович Толтоев.

О том, как он оказался в в Татарской районной больнице имени 70-летия Новосибирской области-«..пришлось искать другую работу в связи с тем, что я женился, надо было решать проблемы с жильем. Я звонил по всей России, и хороший вариант нашелся в Татарске. С тех работаю здесь. Коллектив постоянный и дружный»

Надо иметь талант понимания людей, как у Евгения Николаевича Пендюка, чтобы в результате только телефонного разговора высококвалифицированный специалист оказался в больнице.Своё приглашение Евгений Николаевич согласовывал с депутатом Совета депутатов Татарского района, членом Всероссийской политической партии «Единая Россия» заведующим хирургическим отделением Татарской центральной районной больницы имени 70-летия Новосибирской области Рустамом Раманжановичем Мирсадиковым собравшего дружный и стабильный коллектив хирургического отделения, которому Рустам Раманжанович передаёт свой богатый и уникальный опыт владения хирургической техникой, учит новым методам проведения операций на органах брюшной и грудной полости, а делает он подобных операций более четырёхсот за год.

Хирурги в отделение приходят из учебных заведений с устаревшими знаниями и без необходимого опыта.

Мелис Мукашбекович Толтоев проработав около пяти лет в хирургическом отделении Татарской районной больнице имени 70-летия Новосибирской области под руководством Рустама Рамажановича и получив от него необходимые знания и опыт позволившего Мелису Мукашбековичу, по рекомендации депутата Совета депутатов Татарского района, члена политсовета отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Татарского района, главного врача Государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Татарская центральная районная больница имени 70-летия Новосибирской области» Евгения Николаевича Пендюка, принять участие в конкурсе «Доктор года»

В настоящее время Мелис Мукшбекович работает и как детский хирург, многому его научил Рустам Рамажанович Мирсадиков.

Не только хирургией ограничиваются таланты заведующего отделением, он лучше всех в области управляет гастрофиброскопом, виртуозно использует все его возможности.Если сложить все результаты деятельности доктора Мирсадикова и сравнить с его заработной платой, получится в итоге, не доплачивают Рустаму Рамажановичу ещё тысяч 50-60. Все работники Государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Татарская центральная районная больница имени 70-летия Новосибирской области» пользуются знаниями и умением замечательного доктора, он оказывает консультационные услуги врачам из других районов нашей области, учит молодых врачей.

Уровень зарплаты Рустама Раманжановича жизненно необходимо для района установить в размере 180-190 тысяч рублей в месяц, это будет даже меньше, чем у начальника местного автодора. Данный размер зарплаты будет справедливым и может, как мне кажется, заинтересовать Рустама Рамажановича в продолжении работы в Государственном бюджетном учреждении Новосибирской области «Татарская центральная районная больница имени 70-летия Новосибирской области»,что послужит гарантией здоровья у граждан района и успешной работы больницы