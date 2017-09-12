Интересная история с нашей районной больницей.

Исключительно из за способности депутата Совета депутатов Татарского района, члена политсовета отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Татарского района, главного врача Государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Татарская центральная районная больница имени 70-летия Новосибирской области» Евгения Николаевича Пендюка мудро и дальновидно подбирать кадры Государственное бюджетное учреждения Новосибирской области «Татарская центральная районная больница имени 70-летия Новосибирской области» лишилось детского хирурга Сергея Владимировича Степанова, он ушёл из районной больницы на повышение.

На железной дороге все прочат ему должность главного врача железнодорожной поликлиники.

Умеет работать с кадрами Евгений Николаевич, повышая профессиональный уровень врачей до своего.

В условиях отсутствия детского хирурга дополнительные нагрузки лягут на редчайшего в своей талантливости хирурга Рустама Раманжановича Мирсадикова.

При поддержке Евгения Николаевича Пендюка он показал, что умеет справляться со всеми задачами, которые ставит перед ним жизнь и нелёгкая доля хирурга.

В умении руководить людьми, находить их, чувствовать настроение коллектива и влиять на коллектив больницы в ходе лечения пациентов и работе по профилактике заболеваний Рустам Раманжанович уже и превосходит Евгения Николаевича. Судя по тому, что заработная плата у заведующего отделением выше, чем у главного врача Евгений Николаевич признаёт это превосходство.

Это частности, главное в том, что в районе есть хирург, пользующийся доверием пациентов, всегда честный с коллегами и берущийся за решение всех проблем здравоохранения района.