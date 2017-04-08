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ЦБ РФ вводит налог на пенсии!
| 01:03
Argus1000
49
https://youtu.be/lDLTLaq0Hyk
Страничка поэзии
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Сколько 600 плюс 30?
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Умка
около 1 дней назад
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У церковного порога ждешь нас поп напрасно, без икон и бога мы живем прекрасно!
петр
около 1 дней назад
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я верю в заповеди
жир
около 1 дней назад
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хватит это терпеть
Мордаж
около 1 недель назад
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Не врать и не бояться!
Иван
около 1 недель назад
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Даже здесь не хватает смелости у газеты разместить мнение.Да кому она теперь нужна,ваша рубрика?
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