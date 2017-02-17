Как прогнать тревогу и начать жить без страха?

Рядом с нами нет людей, живущих без тревог и волнений, людей, которые могли бы поделиться спокойным состоянием своей души. Духовный мир, о котором мы читаем в книгах, будто и не существует; он изображается на иконах, описывается в рассказах, но ведь этого недостаточно для утоления духовной жажды.

Если мы подумаем о том, что включает в себя понятие страх, то увидим здесь много ложных чувств и поймем: для страха нет причин. Жизнь человека задумана Богом как спокойная и радостная. Мы должны жить долго и счастливо – почему нет? Бог даровал нам эту жизнь для того, чтобы мы жили на свете с наслаждением и благодарностью к Нему за этот дар. И чтобы эта благодарность (или благодарение, евхаристия), в свою очередь, открывала нам путь к Нему.



А почему мы дарим подарки? Чтобы человек, глядя на подарок, вспоминал того, с кем он недавно был вместе, о любви этого человека. И если нашим подарком начинает пользоваться другой человек, а не тот, для кого он был предназначен, то подарок теряет всякий смысл. Ведь мы подарили его для того, чтобы у нас возникла связь с этим человеком – связь, наполненная теплом и любовью, – а не просто для обычного пользования.Иногда, уезжая из гостей, я могу нечаянно забыть какую-то свою вещь – например, ручку или очки. А хозяин дома, где я гостил, спустя какое-то время видит забытую мною вещь и говорит: «О, это оставил отец Андрей!» То есть, увидев мои очки, он вспоминает обо мне, его мысли устремляются в мою сторону.

Именно так поступает Бог. Он посылает нас в этот прекрасный мир (который, правда, мы затем превращаем во что-то совсем другое) – посылает нас сюда для того, чтобы мы наслаждались Его дарами, Его милостью к нам, чтобы мы жили в этом мире так же спокойно, как живут дети в доме своего Отца – без тревог и печалей («У нас есть папа!»). Ведь когда у ребенка есть нежный, любящий отец, он ничего не боится.

Так поступает с нами Бог. Для этого Он и попустил нам жить в этом мире.

Как-то в одной передаче выступал очень хороший доктор. Он говорил, что организм человека устроен таким образом, что мы можем жить гораздо дольше, если вести при этом правильный образ жизни.

Разумеется, такая жизнь подразумевает правильное питание. Но не только. Важно быть душевно уравновешенным человеком, спокойным и мирным. Если бы мы все были такими, то жили бы дольше.

Человек стареет из-за переживаний по поводу своих проблем, из-за стресса, беспокойства, неуверенности в завтрашнем дне. Все это приводит к тому, что его волосы начинают седеть еще в ранней молодости – без каких-то видимых причин, просто от переживаний. Стресс вызывает болезни желудка – например, язву.

За одной болезнью появляется другая, и так далее. Сколько заболеваний вызывают душевные переживания! Поэтому, если мы действительно хотим радоваться жизни и жить многая лета, нам следует открыть для себя способы, ведущие к долголетию.

Один из таких способов – это жизнь без страха. Жизнь без тревоги, без этой боли, которая разъедает нашу душу изнутри.

Как-то в одном доме я увидел несколько старых фотографий. На них были изображены пожилые семейные пары – старички и старушки. Видели вы когда-нибудь такие черно-белые фото – со своими дедушками и бабушками? Бабушка в платочке, дедушка с усами, в пиджаке – стоят и смотрят в камеру простыми, невинными глазами, взглядом, идущим из самой глубины души.

Их лица покрыты морщинами, они выглядят уставшими, постаревшими от тяжелой работы на поле, от множества детей, от постоянных забот. Но на тех фото я заметил и еще кое-что. Руки этих людей загрубели от тяжелого труда на земле, лица женщин постарели от частых родов (а в те времена в семьях было от 5 до 10 и более детей), но при этом у них был спокойный, мирный взгляд. Их глаза излучали благодать.

Усталые, но спокойные, эти люди не знали, что такое лифтинг, маски для лица, спа-процедуры… Мылись они обычным мылом, и то не каждый день – а их тела пахли не пóтом, а землей, т.е. ароматом природной, настоящей жизни. Их чистота была другой. Другими были и их красота, их спокойствие, и это отражалось на их лицах.

Эти люди мало спали, но короткий сон насыщал их. Им не снились кошмары, они не падали во сне с кровати. Они засыпали мгновенно, им не нужны были никакие снотворные, никакие специальные таблетки, успокоительные или, наоборот, бодрящие чаи – ничего из того, чем пользуемся сегодня мы.

Честный дневной труд, спокойная совесть, физическая усталость – эти люди спали, как птицы, – мало, но крепко, отдыхая по-настоящему, освежаясь душой. И просыпались они с жаждой жизни, с новыми силами. У них были свои трудности, но они обладали секретом, который помогал им жить счастливо, и в первую очередь – без страха.

Этот секрет они передавали из поколения в поколение, и таким образом на свет появлялись здоровые дети, которые любили жизнь, хотели создавать семьи, работали и плыли по житейскому морю без страха и тревог. Эту жажду жизни они впитывали с молоком матери. Что же происходило? Что за секрет был у этих людей?

Просто в своей жизни они руководствовались не собой, а Богом. Эти старики были в живой «закваске» с Богом и Церковью. Они не знали многого из того, что знаем мы, но у них была живая вера. У них не было ни телепередач, ни конференций, ни журналов, ни кассет; они не читали ни Добротолюбия, ни других творений святых отцов, – но вся их жизнь при этом была сплошным Добротолюбием.

Не выходя их своего села, они жили по Патерику, в котором мы сегодня читаем о подвижниках и подвижницах, трудившихся в пустыне. Открывая по утрам окна, они видели своих соседей и радовались; смотря друг на друга, они учились терпению, надежде, решимости, молитве, смирению, любви, покаянию и прощению – всему тому, что сейчас мы черпаем из книг.

Сегодня мы не видим всего этого вокруг себя. Рядом с нами нет людей, живущих без тревог и волнений, людей, которые могли бы поделиться спокойным состоянием своей души. Духовный мир, о котором мы читаем в книгах, будто и не существует; он изображается на иконах, описывается в рассказах, но ведь этого недостаточно для утоления духовной жажды.

Если человеку хочется пить, а ему показывают прекрасную фотографию водопада, он не перестанет хотеть пить. Глядя на снимок, он увидит, что где-то есть вода, которую кто-то может пить, но он-то не может! И продолжает испытывать жажду. Вот в чем дело. Мы читаем, слушаем, но не чувствуем. Мы не имеем покоя, потому что рядом с нами нет спокойных людей.

А вы знаете, что это очень заразно – и спокойствие, и страх? Они передаются – от человека к человеку. Никогда не слышали, как некоторые люди говорят: «Не делай того-то и того-то, потому что твое беспокойство передается мне. Я тоже стану паниковать, и что же будет, если мы оба начнем нервничать?»

Так вот, у этих стариков не было таких беспокойств и волнений.

Один мой друг, священник, приехал в Грецию из Шотландии, из Эдинбурга. Там люди более спокойные, у них другой жизненный ритм, другой менталитет, другая культура… И это не благодаря вере в Бога, а просто там спокойный ритм жизни. Разумеется, здесь оказали влияние и экономика этой страны, и ее политика, и история… Так вот, мой друг приехал на родину и отправился на автобусе в Афины по делам. А вернувшись из города, он позвонил мне и сказал:

– Ох, бедная моя голова! Как же она разболелась в Афинах! Что здесь за жизнь? Что за сумасшедший дом? Как вы выдерживаете все это? Толкучка, дикие перекошенные лица – люди будто постоянно гонятся за чем-то, а зачем, и сами не знают! Как можно так жить? Я всматривался в лица и не увидел ни одного спокойного, мирного… Все какие-то безумные. Что-то здесь не то. В Эдинбурге люди другие. Конечно, они не такие, какими бы хотели их видеть Господь и Церковь, но они хотя бы не такие беспокойные. А мы, греки, – средиземноморский народ. Мы наполнены солнцем, и потому мы экстравертны, динамичны… Но одно дело – динамичность, а другое – душевное беспокойство.

Фотис Контоглу в своей книге «Благословенное прибежище» так говорит о нашем «смутном времени»: «Когда я встречаю человека, который спокоен и не пребывает в волнении, то останавливаюсь, осеняю себя крестным знамением и прославляю Бога, говоря: «Наконец-то я встретил спокойного человека! Ведь все вокруг куда-то бегут, спешат, и никто при этом не радуется, не наслаждается жизнью. Все мы гонимся за чем-то, но, не успев порадоваться своим достижениям, опять устремляемся за чем-то новым»».

Это беспокойство – результат нашего эгоизма. Мы хотим все делать сами. Мы уверены в том, что человек – хозяин своей жизни. Но если, и правда, начать считать себя таковым, то, действительно, можно впасть в страшное беспокойство и волнение. Как же не волноваться, если все зависит только от тебя! Особенно если речь идет о собственных детях.

Но беспокойство о детях исчезнет, если мы научимся говорить такие слова: «Бог привел меня в эту жизнь и подарил мне детей. Он использовал меня, чтобы дать им жизнь, Он привел их к существованию через мое тело, с моим участием, но Он не требует от меня сделать для них абсолютно все. Я должна сделать для них лишь возможное, а невозможное я доверю Богу и не буду беспокоиться из-за своего бессилия. Я доверюсь Богу и доверю Ему своих детей. И тогда успокоюсь».

Это правильное отношение к жизни. А мы берем все на себя и думаем, что именно от нас зависит жизнь нашего ребенка (или, например, наша карьера). Мы хотим все контролировать, и в результате доходим до морального истощения: наступает переутомление, силы покидают нас, мы все бросаем, а затем сходим с ума.

Разве мы способны держать все в голове и думать обо всем на свете? Нет, не способны. Нужно и Богу давать возможность сделать что-нибудь. Доверим своих детей Его попечению. Конечно, мы тоже должны прикладывать свои усилия, но – с молитвой. С молитвой, любовью и лаской, а не со страхом – ведь, постоянно волнуясь, ты не помогаешь своим детям. Наоборот: им передается твой страх.

Например, ребенок ведет себя плохо, а мать, переживая из-за этого, тоже начинает себя «плохо» вести. И если даже, находясь в таком состоянии, она захочет приласкать свое дитя, то ребенок не почувствует этой ласки. Он почувствует материнский страх – а это самое худшее наследство, которое только может передать мать своему ребенку. И наоборот: никакое богатство, никакое имущество или банковский счет не заменят детям самого прекрасного дара от своих родителей – спокойствия.

Нет денег на счету в банке? Не переживай, не бойся. «Но что же я оставлю своему ребенку?» А что в свое время тебе оставили? Как тебе удалось построить свой дом? Конечно, нельзя оставлять ребенка в полной нищете, поэтому какое-то наследство все же должно быть.

Но настоящее богатство, которым ты действительно сможешь обеспечить его жизнь, – это богатство простоты. Истинное сокровище – это простота: простая душа, простые мысли, простая жизнь, простое поведение. Пусть твой ребенок научится у тебя не бояться, а жить спокойно и мирно. И тогда когда-нибудь он скажет: «Мои родители были спокойными людьми. Они во всем доверяли Богу и поэтому никогда не испытывали чувство страха». Если бы все мы, покинув этот мир, смогли оставить о себе такое воспоминание!

Как же прекрасно – доверять Богу! Ты говоришь, что у тебя не получается. Постарайся! Это великое благо. Как говорит святитель Григорий Богослов, «самое великое дело – это бездействие». Иногда можно услышать такие слова: «Ты в Церкви ничего не делаешь». Ну, а попробуй сам сделать то, о чем говорит Церковь, то есть не делать ничего? Сможешь ли ты, ничего не делая, оставаться спокойным? Попытайся, и ты поймешь, как это трудно. Потому что на самом деле в этом случае ты не бездействуешь. Наоборот, ты прилагаешь множество усилий для того, чтобы научиться во всем доверять Богу. Это великое искусство – ничего не делая, доверять все Господу.

В Патерике есть рассказ об одной монахине. Как-то ее спросили, сколько лет она не выходила из своей кельи.

– Тридцать лет, – ответила она.

– Что же ты делаешь здесь, сидя на одном месте? – спросили ее снова.

– Я не сижу, а нахожусь в непрерывном странствии. То есть с виду я действительно сижу на одном месте, но эта жизнь, которая может показаться очень спокойной, беззаботной и даже безразличной, на самом деле – очень подвижна. Потому что я молюсь.

Поэтому, когда я говорю не волноваться, то не имею в виду, что мы не должны ничего делать. Наоборот: мы должны делать все. Это все – предание себя на волю Божию. «Сами себе и весь живот наш Христу Богу предадим». Эта ектения, знакомое всем нам прошение, которое звучит на Литургии, говорит именно об этом: чтобы мы предали себя, наших близких и всю нашу жизнь со всеми проблемами, расходами, болезнями, браками, покупками, детьми, имуществом – со всем на свете, – в руки Божии. Поэтому имя Христос Бог и стоит здесь в дательном падеже: Христу Богу.

Доверимся Христу, Который – наш Бог. Доверимся Ему во всем. В руки Твои, Господи, предаю дух мой. Слово предадим означает, что мы полностью доверяемся Господу и оставляем все у Его ног, в Его руках и объятиях.

И когда ты доверишься Богу, то сразу почувствуешь, как все внутри тебя расслабляется. Ты видела, как спит ребенок на руках у матери? Он засыпает, и через несколько минут его ручки повисают, ножки – тоже, в его тельце нет никакого напряжения, он полностью расслаблен. Все его тело расслаблено. Почему? Потому что он – в объятиях. В объятиях мамы, или папы – они держат его, и он спит. Ребенок полностью доверяет своим родителям. В их объятиях он успокаивается и своим видом словно говорит: «У меня есть папа, у меня есть мама. Как только я проснусь, они сразу же дадут мне поесть».

Видел ли кто-нибудь из вас ребенка в тревоге или беспокойстве? Если даже такие дети и попадаются, то, глядя на них, думаешь: «С этим ребенком что-то не то!» Разве можно представить себе обычного ребенка, который просыпается утром и говорит: «Что будет со мной сегодня? Что я сегодня буду есть? Мне так тяжело! Мне страшно, я боюсь завтрашнего дня. Если я испачкаюсь, кто меня переоденет? А если проголодаюсь, кто меня накормит?» Дети полностью доверяют своим родителям и целиком полагаются на них.

И Господь, и Церковь призывают нас захотеть поступать так же – сознательно, добровольно и обдуманно. Чтобы, приняв такое решение, мы поверили и сделали это.

Предаться в руки Божии, доверить Ему всю свою жизнь, все свои проблемы – доверить все. И не кому-то, а Богочеловеку, Христу, Который может позаботиться (и заботится) обо всем на свете. Господи, Ты дал нам все и все сделал для нас, как говорится в литургии святителя Василия Великого. И Ты никогда не оставишь нас без Своей помощи. В последний момент, когда ситуация кажется безвыходной, Ты сделаешь за нас все. «Вспоминал я дни древние, поучался деяниями Твоими», – говорит Псалтирь (Пс. 142:5). «Скорее услышь меня, Господи!» (Пс. 142:7).

Вспомни, сколько раз Господь спасал тебя, сколько раз защищал и предлагал тебе наилучшее решение проблемы! И вспомнив об этом, можешь ты, наконец, успокоиться и сказать: «Я дитя Божие. Я чувствую Божию любовь. Успокоюсь! Бог показал мне, что Он любит и защищает меня. Пусть исчезнут все мои страхи, моя неуверенность и душевная тревога, которые преследуют меня!»