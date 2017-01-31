Бей не жалей. История семейного насилия на Руси

Законодательные новации последних месяцев относительно семейного насилия навевают устойчивое ощущение дежавю. Семейное насилие сопровождает нашу страну всю её историю. Конечно, невозможно сказать, чтобы наш соотечественник непрерывно страдал дома. И всё же домашнее насилие, считавшееся в разные времена более или менее приемлемым, было частью жизни огромной массы людей в прежние эпохи и остаётся в наше время. https://life.ru/t/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F/966493/biei_nie_zhaliei_istoriia_siemieinogho_nasiliia_na_rusi

