Татарский приход сколько собирает для митрополии в Новосибирске?



Его Высокопреосвященству

Высокопреосвященнейшему Пантелеимону

митрополиту Красноярскому,

от бывшего настоятеля Петро-Павловского

храма в селе Каратузское

иерея Виктора Пасечнюка

ПИСЬМО О РАЗРЕШЕНИИ НЕДОУМЕНИЯ

Ваше Высокопреосвященство, получив ваш указ о смещении меня с настоятельства прихода с. Каратузское, где я служил с 1995 года, я был очень удивлен, что вы не вызвали меня для выяснения причин и личной беседы. Ведь заменяя настоятеля (который изначально восстанавливал этот храм из разрушенного состояния), новым настоятелем, должны быть серьезные основания.У меня и у прихожан каратузского храма, есть вопрос, что за причины побудили вас снять меня с места, на котором я прослужил 21 год?Те причины, которые были озвучены мне благочинным о. Евгением Нещеретом, навряд ли, могут быть причиной моего смещения.В советское время, простые люди оправдывали Сталина говоря, что Сталин не знал о зверствах Берии. Но знал ли на самом деле о злодействах Берии, вождь советского народа?Вопрос о ведении Сталина, это аллюзия на вопрос, а знает ли наш митрополит, почему благочинный минусинского округа настоял на смещении каратузского настоятеля. И я очень надеюсь (да и все прихожане и жители с. Каратузского) получить ваш ответ на вопрос о причинах моей замены на другого священника.Пока, озвученной мне причиной, является факт того, что я по требованию о. Нещерета, не смог собрать деньги в сумме 150 тысяч рублей, к вашему дню рождения. На протяжении пяти лет благочинный систематически и методично разоряет каратузский (да и не только каратузский) приход непомерными финансовыми требованиями, которые несоизмеримы с реальными возможностями и соотношением с другими приходами.Объяснение:Например, когда благочинным был о. Михаил Пристая, то мы (настоятели), сдавая деньги при различных сборах, всегда видели, кому и сколько благочинный определил собрать. Так было и в последний раз (в 2011г. когда он вез собранные нами по общеепархиальному сбору деньги на покупку вашей машины), но не довез их, погибнув в ДТП, по дороге в Красноярск.

Новый же благочинный Нещерет, никогда не показывает денежные ведомости сборов, и мы в них не расписываемся, и не видим, кто и сколько сдал денег. А собираются деньги по крупным и неофициальным сборам в епархию, два раза в год. Еще пару лет назад я знал, что нашему Каратузскому приходу начисляется такая же сумма, что и приходам Курагино и Шушенского, т.е. по 150 тысяч рублей. Но если сопоставить суммы и число жителей населенных пунктов районных центров этих приходов, то здесь несопоставимы пропорции. Ведь к примеру, численность населения в с. Курагино = 13 721. Шушенское = 16 846. Каратузское = 7 456. Минусинске = 68 309 человек.

Т.е. если с Каратузского собирается два раза в год по 150.000 р.,

то с Шушенского должно собираться = 339.000 рублей.

А с Минусинского собора = 1.374.000 рублей.

Я спросил у о. Нещерета, который будучи (кроме Минусинского Собора) настоятелем Шушенского прихода, отдает ли он с прихода в Шушенском 678 тысяч в год, не считая склада. И по тем же пропорциям начисления обязательных сборов отдает ли, его Минусинский приход, кроме склада, сбор в 2.748.000 рублей в год?Но ответа я не добился. Ведь ответ высвечивает несправедливость распределения финансового бремени.Надеюсь, что благочинный сможет дать ответ если не мне, то лично вам?По этим расчетам, благочинный должен сдавать в епархиальное управление, только с этих четырех приходов(1) (другие семь даже не берем во внимание) сумму 4.260.000 рублей в год. Это только 4 крупных прихода из 11.Если другие приходы нашего благочиния беднеют и разоряются, то его личное состояние только умножается с каждым годом. Это и покупка дорогостоящего коттеджа в элитном районе Минусинска(2), два внедорожника (Лексус и Лэнд Крузер), и это только то, о чем известно мне лично.

А в нашем приходе мы не можем начать никаких ремонтных работ, потому что денег на ремонт нет, при том, что люди жертвуют на него, а не на другое. Но тут, уже даже не до ремонта. Содержание храма(3), а именно зарплата священника, служащих по храму, псаломщика, налогов, коммунальных платежей обходится приходу минимум в 55 тысяч рублей в месяц.Наверняка вам, ваше Высокопреосвященство, не известны расчеты и суммы, которые собираются с нас, а известны лишь жалобы благочинного, что каратузский настоятель не справляется со своими обязанностями. Но ведь кроме двух сборов по 150 т.р. на каратузском приходе лежит обязанность независимо от потребности товара, перечислять деньги на склад. Нам положено отдавать на склад ежегодно по 600.000 рублей. Не знаю, кто устанавливал размер этого отчисления. Но эта сумма завышена в соотношении реальных потребностей прихода в церковном товаре. Мало кому интересно «наверху», что в каратузском приходе товара на данный момент лежит «мертвым грузом» на миллион рублей(4). И переплата на склад (т.е. не выбрано товара на сегодняшний день) на пол миллиона рублей. Такие суммы свечами не выбрать. Приход не может продать столько товара, сколько его заставляют брать. Это подобно тому, как если бы глава администрации открыв свой личный хлебный магазин, пригрозил всем подчиненным съедать в день по 10 булок хлеба, под страхом увольнения. Неужели в епархии нет специалистов, которые могут просчитать соотношение численности населения (его обеспеченности, а ведь в районе только 2т. человек имеют рабочие места) к финансовым обязательствам приходов?Если, на Каратуз, с 2014 года наложено обязательство по складу в 600.000 рублей, то пропорционально Минусинск должен отдать на склад = 5.497.000 рублей. А Шушенское = 1.355.000 рублей.Отдает ли благочинный со своих приходов такие суммы, или же требуемое покрывается за счет горя приходских настоятелей?В сентябре и.о. секретаря епархии, через телефонное посредничество благочинного взял с меня обещание, что я буду отдавать, без задолженности, все суммы вовремя. На тот момент 50 т.р. в месяц. Я сказал, что в приходе нет таких доходов. Тогда было снижено до 40 т.р. Я обещал отчислять без задержек, но в этом случае к середине декабря, я уже не имел возможности отдать 150 т.р.Когда подошел срок отдать деньги к вашему дню рождения, которые потребовал благочинный, у меня их не было(5). В стране кризис. У людей падает благосостояние и доходы. Если раньше мы справлялись с выплатой по сборам с помощью добрых людей-благодетелей (помяни их, Господи, во Царствии Твоем), которые из Москвы и Красноярска перечисляли нам свою милостыню, то сейчас, и у них затруднительное положение. Но разве это может понять тот, кто безжалостно ищет корыстного обогащения, не взирая на слезы людей? После того как о. Нещерет услышал от меня, что денег нет, то подтвердил свою угрозу, что он едет в Красноярск снимать меня с настоятельства каратузским приходом.

Шантажист и вымогатель недостоин звания благочинного. Как, впрочем, и разоритель приходов, не может являться благочинным церквей.На ваш день рождения, вами, был подписан указ о моем смещении с должности настоятеля (без разбирательства и личной беседы со мной), и на мое место рукоположен секретарь минусинского благочинного о. Нещерета, дьякон Георгий Потылицын. Причина смещения, которая была мне объявлена благочинным – это «плохой руководитель». Неофициально же было сказано о том, что он «впредь не намерен за меня отдавать деньги»(6).Только не понятно откуда эти деньги возьмет новый настоятель?Меня благочинный обвинял в том, что я крестил с оглашением и подготовкой. От этого многие, желая окрестится без «проблем», едут в Кочергинский монастырь. Но… если, даже, я крестил бы всех подряд (каждый день по человеку(7)), и назначал, как в Минусинском соборе, плату за таинство в 2,500 т.р., то и в этом случае, я не справился бы с финансовыми обязательствами, возложенными на приход.

А ведь кроме склада и сборов которые проводятся два раза в год, есть еще сбор на «Содержание Епархии». На наш приход назначена сумма в 150.000 рублей в год. В этом году по этой статье мы остались должны 50.т.р. Итого наш долг перед епархией в этом году составил 200 т.р. (150 декабрьский и 50 на содержание). По складу долгов нет. На содержание 50 т.р. я перечислить не успел. Меня сместили. Но эти деньги на счету есть.Словом, вопрос моего смещения, это 150 т.р. которые мне не удалось собрать к 14 декабря. Это ли цена настоятеля, который служил Богу на этом приходе 21 год?

Итак, моя вина озвучена. Плохой руководитель, который не отдает требуемые суммы.

Но действительно ли я так плох в управлении? Или может быть, как показывают расчеты, нашему приходу были намеренно, вопреки здравому смыслу, завышены финансовые обязательства?Прошу вас, рассмотреть то, что я описал вам в этом письме, в свое оправдание. И с архипастырской мудростью прошу рассудить вину, по которой я смещен. Ведь я не был вызван к вам для объяснений, ни до снятия меня с должности, ни после. И когда я писал прошение о почислении меня за штат, в своем «протесте» того, что было сделано по замыслу благочинного минусинского округа Нещерета, я намеренно написал, что «я не согласен с вашим указом о снятии меня с должности настоятеля Петро-Павловского прихода», в надежде, что вы все-таки вызовите меня для выяснения моей вины.

К сему прилагаю таблицу за 2014-2016 года сумм, которые были отданы нашим приходом при общих сборах, кроме тех обязательных сумм, которые были перечисляемы нами на склад.

2014 г 548.700 руб

2015 г 535.800 руб

2016 г 341.500 руб

Священник Виктор Пасечнюк

22.12.2016

https://yadi.sk/i/r5APiweV35M9kN

http://www.naukogradpress.ru/zdorovie/2017/01/15/mitropolit-tihon-posetil-otdelenie-detskogo-palliativa-v-koltsovo/