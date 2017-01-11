сказочноебали

Уже несколько дней назад, как усмехнулся над этим хэштегом, а блогерша (Наталья Горчакова) так вообще уже стала знаменитой: весь ФБ в этом хэштеге, а вот буквально час назад показывали на "Россия 24".Но только сейчас узнал, что тут еще есть один интересный момент, о котором я вообще не догадывался.Во-первых "полистав интернет" я понял, что нет единого мнения, как правильно произносить БАли или БалИ. В Википедии ударение на первый слог, вариант БАли зафиксирован в Советском энциклопедическом словаре, Большой советской энциклопедии, Энциклопедическом словаре географических названий. Однако много свидетельств такого рода, "." или например "В словарях бАли. В оригинале балИ. Тоже самое что штат ФлОрида в оригинале. Но на русском ФлорИда"Но я хотел обратить ваше внимание даже не на это. Заметили вы или нет, но ведь Бали - это слово МУЖСКОГО рода, по этому хэштег в общем то должен был бы выглядеть как -