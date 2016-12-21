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Готовим новогоднего гуся
| 16:09
zhenya
66
Такая история
Внимание: найдена кавказская овчарка, месяцев 8.
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Сколько 200 плюс 30?
140
гость
около 2 дней назад
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s019.radikal.ru/i608/1412/34/a98dbca2c037.jpg
_
около 3 дней назад
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@Евген
оттащить не могут
Евген
около 3 дней назад
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@klg
К кормушке не пускають?
_
около 4 дней назад
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Можно полюбопытствовать, почему у Вас,такие сильные эмоции?
klg
около 4 дней назад
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www.kprfnsk.ru/inform/news/25758/
охереваю
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